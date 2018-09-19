ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50% – прогноз МВФ

Рост ВВП на душу населения в Украине увеличится на 50% в ближайшие 5 лет.

Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда.

По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран – 5,49 тыс долларов, средний по миру – 11,73 тыс долларов, развитых стран – 48,97 тыс долларов.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов – для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов – для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов – средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов – для развитых стран (рост 19%).

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Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

По этому показателю, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс долларов, развивающихся стран – 12,51 тыс долларов, средний по миру – показатель отсутствует, развитых стран – 51,42 тыс долларов.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс долларов – для Украины (рост 33%), 16,5 тыс долларов – для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру – показатель отсутствует, 60,29 тыс долларов – для развитых стран (17%).

К слову, в Кабинете министров Украины есть два сценария по возврату высокого уровня ВВП. По первому бюджетному сценарию это возможно в 2021 году, а по второму – в 2020 году.