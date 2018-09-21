Дноуглубление в порту Южный поможет увеличить перевалку грузов – эксперт

Государственное предприятие Администрация морских портов Украины и группа компаний ТИС подписали меморандум о взаимопонимании и реализации инфраструктурных проектов в порту Южный.

АМПУ за государственный счет углубит подходной канал к причалам порта Южный, а ТИС за свои средства проведет углубление операционной акватории.

Дноуглубительные работы на внутренних подходных каналах и в операционной акватории причалов №18–22 порта Южный в Одесской области помогут увеличить перевалку грузов украинских компаний, сказал в комментарии ZN.UA директор по связям с общественностью и госорганами компании Дельта Вилмар Владислав Талах.

Компания занимается переработкой масличных культур и владеет комплексом по перевалке растительных масел в порту Южный.

– Компания Ferrexpo переваливает грузы через ТИС (группа терминалов, владелец морского перегрузочного комплекса. – ГОРДОН). Но грузиться на полную осадку не получается из-за глубины, поэтому грузятся на 16 метров, потом выходят в рейд и догружаются там. Это неудобно и дорого, – объяснил эксперт.

Издание ZN.UA отмечает, что госпредприятие Администрация морских портов Украины (АМПУ) и группа компаний ТИС подписали меморандум о взаимопонимании и реализации инфраструктурных проектов в порту Южный. Дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №18–22 порта Южный до 19 метров выполнит АМПУ за счет государственных средств, а углубление операционной акватории этих причалов до 16–19 метров выполнит группа компаний ТИС за собственные деньги.

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Сейчас глубина операционной акватории составляет 15 метров, это ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов, пишет автор статьи.

Южный – один из крупнейших портов в Украине, в 2017 году перечислил в госбюджет 519,3 млн грн налогов. ТИС – крупнейшая частная стивидорная компания в Украине. В прошлом году ТИС уплатил 850 млн грн налогов в бюджеты всех уровней и обеспечил государству более $50 млн портовых сборов, пишет издание.