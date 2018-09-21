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В Украине уменьшился госдолг

По состоянию на конец августа 2018 года государственный долг Украины уменьшился на $860 млн и составляет $74,85 млрд.

госдолг украины

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

– В течение августа 2018 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91,0 млрд грн в результате размещения ОВГЗ на сумму 725,0 млн долларов и за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим. При этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,86 млрд долларов, – говорится в сообщении.

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Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году составлял $76,31 млрд.

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