Добыча газа на морском шельфе теперь без согласования – Госгеонедра

Государственная служба геологии и недр Украины инициировала, а Кабмин поддержал и внес изменения в правительственное постановление №615 об утверждении порядка предоставления спецразрешений на пользование недрами, согласно которым был исключен пункт о необходимости недропользователю получить согласование обласоветов для добычи природного газа на морском шельфе.

Об этом в ходе международной конференции Odesa Offshore Conference 2018, которая посвящена перспективам добычи углеводородов на шельфе Черного моря, сообщил в. и. о. главы службы Олег Кирилюк.

– Постановление №615 указывало на то, что, для того, чтобы получить разрешение на шельфе, нужно получить согласование областного совета. Госгеонедра проработали этот пункт и объяснили, что областной совет не имеет никакого отношения к шельфу. Мы исключили этот пункт. Фактически, мы на сегодняшний день расчистили проведение аукционов на территории шельфа Черного или исключительной экономической зоны Украины, – сказал глава Госгеонедра.

К слову, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, что крупные иностранные инвесторы пока настороженно смотрят в сторону Украины.