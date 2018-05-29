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Встреча в нормандском формате: Порошенко отправляет Елисеева в Берлин

Петр Порошенко поручил заместителю главы АП 1 июня выехать в г.Берлин (Германия) для проведения переговоров о подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне.

– Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне нормандского формата, и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров, – заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

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Как известно, в Администрации президента Украины вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.

Как сообщалось, 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что главы МИД уже ведут подготовку возможной встречи в рамках нормандского формата на высшем уровне, хотя точная дата пока не назначена.

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