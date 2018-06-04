Эксперт: Заявление Гройсмана об отставке – это способ давления

Заявление Владимира Гройсмана о плане покинуть пост премьер-министра – не что иное, как способ давления на депутатов. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог Владимир Фесенко.

Сейчас вопрос голосования за законопроект о создании Антикоррупционного суда завис, считает Владимир Фесенко. Поэтому заявление вызвано желанием ускорить процесс голосования. Кроме этого, существует угроза принятия проекта в редакции, которая выгодна отдельным группам политиков, но неприемлема для МВФ.

Гройсман продемонстрировал с одной стороны свою политическую и гражданскую позицию, что он за Антикоррупционный суд. Это важно для политика. С другой стороны – он, как руководитель правительства, беспокоится о сохранении макрофинансовой стабильности. Чтобы не возникла у нас проблема из-за Антикоррупционного суда с МВФ и другими кредиторами, – говорит Владимир Фесенко.

Это демонстрация собственной позиции и одновременно свидетельство того, что с голосованием есть проблемы. Поэтому заявление – это еще и призыв к депутатам и общественности усилить активность с целью принятия закона.