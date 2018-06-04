PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Эксперт: Заявление Гройсмана об отставке - это способ давления/

Эксперт: Заявление Гройсмана об отставке – это способ давления

Заявление Владимира Гройсмана о плане покинуть пост премьер-министра – не что иное, как способ давления на депутатов. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог Владимир Фесенко.

Сейчас вопрос голосования за законопроект о создании Антикоррупционного суда завис, считает Владимир Фесенко. Поэтому заявление вызвано желанием ускорить процесс голосования. Кроме этого, существует угроза принятия проекта в редакции, которая выгодна отдельным группам политиков, но неприемлема для МВФ.

Гройсман продемонстрировал с одной стороны свою политическую и гражданскую позицию, что он за Антикоррупционный суд. Это важно для политика. С другой стороны – он, как руководитель правительства, беспокоится о сохранении макрофинансовой стабильности. Чтобы не возникла у нас проблема из-за Антикоррупционного суда с МВФ и другими кредиторами, – говорит Владимир Фесенко.

Это демонстрация собственной позиции и одновременно свидетельство того, что с голосованием есть проблемы. Поэтому заявление – это еще и призыв к депутатам и общественности усилить активность с целью принятия закона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка