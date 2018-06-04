Новинский встретился с Министром иностранных дел Турции

1 июня в городе Алания в Турции состоялась встреча народного депутата, лидера Партии мира Вадима Новинского с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Главной темой обсуждения была экономика в двухсторонних отношениях между нашими странами. Обсуждали металлургию, судостроение, инфраструктурные вопросы, вопросы взаимного инвестирования Украины и Турции, – пишет на своей странице в Фейсбук Новинский.

Политик напомнил, что в своё время Мевлют Чавушоглу возглавлял Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также был докладчиком ПАСЕ по вопросу Голодомора 1932-1933 годов, и его со всем основанием можно назвать большим другом нашей страны.

Стоит отметить, что политик неоднократно высказывался о роли инвестиций в экономику Украины. Экономика Украины никогда не будет работать, пока нет инвесторов, которые буду согласны вложить деньги, говорил Вадим Новинский в эфире телеканала NEWSONE. И самым важным условием для прихода инвестора он считает мир. Самый первый и прямой путь к росту экономики заключается в мире на Донбассе. Когда мы восстановим свои традиционные рынки, заработают предприятия, которые на юго-востоке практически стоят.