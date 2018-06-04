Burisma Group третий раз собрала друзей Украины на форуме по энергетической безопасности в Монако

Крупнейшая частная газодобывающая компания Украины – Burisma Group – в третий раз провела форум по энергетической безопасности Европы Energy Security for the Future.

Мироприятие традиционно происходит в Княжестве Монако под патронатом Его Светлости Князя Монако Альбера II. Совместно с Burisma Group Форум в этом году организовали Фонд Князя Монако Альбера II, Фонд Александра Квасьневского Amicus Europae и Атлантический Совет США (Atlantic Council).

На мероприятии присутствовали представители более 20 стран мира, а всего в форуме приняли участие около 200 человек.

Из-за большого количества высоких гостей мероприятие уже назвали форумом президентов. Среди выступающих: президент Латвии Вейонис; президент Республики Польша (1995-2005) Александр Квасьневский; экс-президент Европейской комиссии и премьер-министр Италии Романо Проди; а также экс-президент Европейского Совета и премьер-министр Чехии Мирек Тополанек.

В дискуссиях Форума также приняли участие член британского парламента и лидер делегации в ОБСЕ Марк Притчард; американский политик и старший сенатор от штата Луизиана Мэри Лоретта Лэндри; латвийский политик и дипломат, комиссар Евросоюза по энергетике и развития Андрис Пиебалгс; Чрезвычайный и Полномочный Посол и директор Евразийского центра имени Дину Патричи Атлантического совета Джон Эдвард Хербст и другие высокие гости. Все они говорили об Украине и о том, как совместно противостоять вызовам со стороны России

Приветственное слово Его Светлости Князя Монако Альбера ІІ по случаю открытия Третьего международного форума по энергетической Беспека Energy Security for the Future

По словам Александра Квасьневского, вопросы энергетической безопасности и ситуация в Украине очень связаны между собой.

Украина сегодня – это реальное поле битвы между русскими амбициями и европейской поддержкой в ​​вопросах стабилизации ситуации. Проводить реформы чрезвычайно сложно, особенно в условиях открытого военного конфликта с Россией. Это не только вызов, но и сверхсложная задача. Украинцы пытаются это сделать и результаты этих реформ все более очевидны. Если Украина будет иметь сильную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, то страна будет имеет шанс стать сильнее, лучше организованнее и эффективнее государством в течение последующих лет. Все мы этого хотим, – отметил господин Квасьневский.

Участники форума в Монако – Energy Security for the Future – в этом году неформально назвали мероприятие форума друзей Украины, поскольку в большинстве выступлений рассматривалась Украины в качестве фактора обеспечения энергонезависимости Европы.

Я убежден, что мы завершим эту конференцию с набором замечательных идей как усилить уровень энергетической независимости. Верю, что мы приложим максимум усилий, чтобы достичь европейских целей энергетической безопасности. Энергия и энергетическая безопасность будет топовым и важным вопросом в развитии Европы, для развития всего мира, – отметил в своем выступлении президент Латвии Вейонис.

Участники Форума Energy Security for the Future (справа налево) – Князь Монако Альбер ИИ, основатель Форума и президент Burisma Group Николай Злочевский, президент Латвии Вейонис, экс-президент Европейской комиссии и дважды премьер-министр Италии Романо Проди, президент Польши ( 1995-2005) Александр Квасьневский

Темой Форума стал призыв Revolutionary Thinking – вектор революционного мышления, изменений и внедрения новейших технологий. Экономические отношения, энергетика и политика пока испытывают одни из самых масштабных изменений в истории.

– Вы проявили незаурядную отвагу, призвав к революционному мышления на этой встрече, – с этих слов начал свое выступление Романо Проди, экс-президент Европейской комиссии и дважды премьер-министр Италии. – Мы сейчас переходим в такую ​​стадию глобального потепления, которая требует внедрения действенной политики, гораздо сложнее, чем простые математические расчеты. Меньше горючих ископаемых, больше возобновляемых источников энергии …

Политическим лидерам хорошо известно, что пересмотр политики в отношении климатических изменений является экономически и финансово дорогим, но также чрезвычайно дорогим в политическом измерении. По словам Романо Проди, каждая из стран-членов ЕС все еще придерживается своей точки зрения и часто они даже противоположные друг другу. Но, важно, по словам Проди, что вопрос европейской энергобезопасности должен быть решен именно в Европе, а не за ее пределами.