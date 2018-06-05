Дубневич рассказал, где взять деньги на восстановление инфраструктуры

Председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич убежден: в условиях острого дефицита бюджета ситуацию спасет привлечения частных инвестиций. Государство должно подключать бизнес.

Сегодня парламентарий открыл Международную конференцию по государственно-частному партнерству, которая проходит в столице. Об этом он написал в своем блоге на ресурсе Обозреватель

Как отметил Ярослав Дубневич, это первое подобное мероприятие, на котором профессионально обсуждается вопрос применения государственно-частного партнерства с учетом потребностей людей.

– Несмотря на то, что закон о государственно-частном партнерстве в Украине существует с 2010 года, – это такая первая попытка на высоком профессиональном уровне поднять и обсудить вопросы применения государственно-частного партнерства с акцентом на потребности и интересы каждого человека, – написал Дубневич.

Государственно-частное партнерство является тем инструментом, который позволит государству совместно с ответственным бизнесом восстановить отраслевую и социальную инфраструктуру в условиях острого дефицита бюджетных средств, считает парламентарий. То есть, благодаря проектам, в которые заходят инвестиции, можно получить новую доступную мобильную инфраструктуру, дружественную к каждому человеку. Кроме того, каждый проект – это новые рабочие места, новые перспективы для населенных пунктов.

Закон о государственно-частном партнерстве появился в Украине еще в 2010 году, сообщил Дубневич. Впрочем, он долгое время почти не работал. Первой ласточкой в ​​совершенствовании законодательства в сфере государственно-частного партнерства стало внесение изменений в закон о строительстве дорог на условиях концессии № 2304.

Глава Комитета рассказал, что именно предусматривает этот закон. Во-первых на условиях концессии строятся новые дороги исключительно государственного значения.

– Что – в свою очередь – расширяет наш транзитно-транспортный потенциал, – объясняет Ярослав Дубневич.

– Развитие транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства будет способствовать улучшению состояния инфраструктуры и как следствие – сделает Украину полноправным участником пан-европейского инфраструктурного пространства, – пишет он.

– Законом ограничиваются права концессионеров, которые, заходя в Украину с проектами по концессионным дорогам, должны нести свою часть операционных рисков, а не перекладывать их все на государство. Вводится норма, ограничивающая выплаты компенсации концессионеру – если по результатам отчетного года сумма годового дохода, полученного концессионером от эксплуатации объекта концессии, меньше, чем запланировано. Компенсация не может быть выше 15%. Кроме того, закон вводит новшества в вопросы отчуждения земельного участка для строительства концессионной дороги, – рассказал автор блога.

Благодаря этому закону концессионер, который намерен зайти в Украину, получил понимание: при каких условиях он привлекается в процесс, как он будет защищен, какие гарантии получит.

Он также сообщил, что сейчас парламент активно работает над обновленным законопроектом о концессии № 8125 где, кроме вопроса о концессионных дорог согласуются нормы концессии объектов водного транспорта, ЖКХ. Его уже принят в первом чтении.

Принятие этого законопроекта во втором чтении и в целом даст ответы на ключевые вопросы, говорит Дубневич. В том числе – как и кем будет происходить контроль за выполнением проектов в формате государственно-частного партнерства в целом, а также – контроль за выполнением инвесторами взятых на себя обязательств.

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По мнению Дубневича, этим должен заниматься соответствующий орган, который бы мониторил процесс и давал ему профессиональную оценку.

Обновленный закон призван также защитить и права инвесторов. Станет ясно, будет ли – через принятие нормативно-правовых актов – введено ограничение вмешательств в уже принятый инвестпроект в ходе его исполнения.

– Убежден: внедрение проектов в формате ГЧП пока – необходимость для Украины. Потому желанную, обновленную, принципиально другую страну можно построить только совместными усилиями бизнеса, общества и государственных институтов, – заключил председатель Комитета по вопросам транспорта.