Законопроект об Антикоррупционном суде в Раде (ОНЛАЙН)

7 июня Верховная Рада должна рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде в целом.

Верховная Рада рассматривает законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении.

– К сожалению, мы не смогли все правки уладить. О какой формуле мы договорились с председателем комитета, так это чтобы по тем позициям, где нет на сегодня согласований, комитет принял решение на усмотрение зала. У меня есть предложение ко всем народным депутатам, чтобы мы эти позиции, которые на усмотрение зала, рассмотрели в конце, перед голосованием, чтобы мы сначала прошли все согласованные позиции и получили возможность и время согласовать в течение рассмотрения законопроекта, – сказал спикер парламента Андрей Парубий, оглашая на заседании 23 мая проект закона.

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Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Верховная Рада не проголосует закон о Высшем антикоррупционном суде в четверг.