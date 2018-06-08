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На заседании Рады подрались нардепы Береза и Долженков

В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами Юрием Березой от Народного фронта и Александром Долженковым от Оппозиционного блока.

бійка берези і долженкова

Как сообщает УНИАН, драка произошла из-за высказываний нардепа Евгения Мураева об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Во время выступления с трибуны Рады вице-спикер Ирина Геращенко требовала от Мураева извинений за то, что он назвал режиссера террористом. Она подчеркнула, что Мураева привел в парламент Оппоблок.

В ответ на это Долженков начал кричать с места, что нардеп не является членом фракции оппозиционного блока и не избирался по списку партии.

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На это отреагировал нардеп Береза. Он поднялся со своего места и со словами “Что ты лаешь?” подбежал к Долженкову и ударил его несколько раз.

Их разняли парламентарии.

Напомним, нардеп Сергей Мельничук разбил в кровь нос бывшему коллеге по фракции Радикальной партии Дмитрию Линьку.

Фото: УНИАН.

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