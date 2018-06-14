Кремль должен отпустить Сенцова – резолюция Европарламента

Резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.

Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, за нее проголосовали 485 евродепутатов, против – 76, воздержались – 66 парламентариев.

Перед тем все основные политические группы Парламента ЕС при обсуждении состояния с правами человека в России призвали к освобождению Олега Сенцова и 158 других политических заключенных, содержащихся в этой стране.

Участники дебатов отметили необходимость продолжения санкционного давления на Кремль, а европейских лидеров и дипломатов призвали не посещать чемпионат мира, который открывается 14 июня в России.

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– Путин использует мировой футбольный чемпионат для пропаганды и демонстрации своей власти, – отмечали европарламентарии.

Как известно, в день открытия мундиаля в России начался третий этап акции в поддержку Сенцова.

Фото: УНИАН