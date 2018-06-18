Немедленно освободить! США выдвинули РФ условия по украинским политзаключенным

В Государственном департаменте США призвали Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно заключенных граждан Украины Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науерт на счет незаконно удерживаемых властями РФ граждан Украины и России, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, пишет УНИАН.

– Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим количеством лиц – сейчас более 150, установленных авторитетными правозащитными организациями как политические и религиозные пленники, удерживаемые правительством Российской Федерации, – подчеркнула Науерт.

– Мы особенно обеспокоены благополучием четырех украинцев, несправедливо заключенных, которые сейчас голодают с протестом – Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух, – отметила пресс-секретарь Госдепартамента.

Читайте: Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии

– Мы призываем Россию немедленно освободить всех установленных лиц как политических или религиозных заключенных и прекратить применять правовую систему с целью подавления инакомыслия и мирных религиозных практик, – добавила Науерт.

Напомним, Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН