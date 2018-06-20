Политолог: События в Харьковском горсовете являются попыткой взять Кернеса “на крючок”

События, развернувшиеся вокруг городского совета Харькова, свидетельствуют о стремлении установить накануне выборов контроль над мэром, пользующимся популярностью в городе.

Такое мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник. По его словам, в Украине продолжается процесс “нейтрализации” местных элит.

– Сейчас в суде разваливается дело против Кернеса за избиение харьковских активистов в 2014 году. Таким образом, оно перестает быть инструментом шантажа и давления на главу Харькова. Мы помним недавнюю ситуацию вокруг мэра Одессы Труханова, события в Николаеве, еще чуть раньше – в Запорожье… Идет серьезное противостояние, цель которого – контроль над местными элитами, над мэрами городов, особенно мегаполисов. И прежде всего – популярных личностей, – считает Руслан Бортник.

Он отметил, что с юридической точки зрения блокирование заседания Харьковского городского совета силовыми группировками можно расценить как попытку нападения на государство.

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– Это террористический акт, юридически – это нападение на государство. Мне кажется, что в правовой стране – в той же Германии или США – в ответ на такие действия нападающие получили бы пули. Потому что таким образом влиять на органы государственной власти нельзя, называй себя хоть «Нацдружинами», хоть Матерью Терезой, хоть Иисусом Христом. Это форма давления, – заявил политолог.

Напомним, сегодня неизвестные пытались прорваться на сессию Харьковского горсовета, используя дымовые шашки и файеры. Днем ранее, 19 июня, мэр Харькова Геннадий Кернес, избранный от Партии Відродження, заявил о давлении со стороны областной прокуратуры и областного управления Службы безопасности Украины в Харьковский горсовет, а также коммунальные предприятия.