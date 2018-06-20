Рыбалка: В законопроекте о валюте мы предусмотрели отчетность НБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту принять президентский законопроект о валюте (№8152) во втором чтении и в целом.

Об этом журналистам сообщил народный депутат Украины Сергей Рыбалка по результатам заседания профильного комитета.

По словам политика, в законопроект были внесены 273 поправки ко второму чтению, половина из которых была учтена. Над документом работала рабочая группа, в которую вошел Сергей Рыбалка.

– Я предложил включить требование отчетности НБУ о результативности мер защиты финансовой стабильности. Эта поправка была учтена. Мы также внесли правку, что для продления мер защиты, НБУ должен обязательно получить согласование Совета Национального банка. Но эта правка была учтена лишь частично и в случае принятия в такой редакции будет неэффективной, – отметил Сергей Рыбалка.

Народный депутат также сообщил о сопротивлении внесению поправки об ограничении применения Национальным банком обязательной продажи валютных поступлений.

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– Мы предлагали установить максимум – 50 процентов. Остальные поступления валюты должны оставаться в распоряжении предприятий. Также нужно установить лимит операций, которые не подлежат ограничениям, в 50 тысяч евро. Эти вопросы необходимо решить. Я буду настаивать на этих поправках в сессионном зале, – отметил Сергей Рыбалка.

Напомним, народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка с начала этого года занимается воспитанниками Кременской школы-интерната, что на Луганщине.