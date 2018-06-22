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Венгрия разблокировала саммит Украина-Грузия-НАТО

Венгрия отказалась от вето на участие президента Украины Петра Порошенко во встречи Украина-Грузия-НАТО.

Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

– Решение венгерского правительства является однозначным. До того времени, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО, – заявил он.

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Сийярто признал, что договоренность об участии Порошенко в специальном формате саммита была достигнута при содействии американской стороны.

Как сообщалось, Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании.

 

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