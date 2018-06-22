Закон об образовании: Венгрия сняла скандальное требование

Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европравда.

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона Об образовании, хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь же Венгрия настаивает лишь на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

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– Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. – Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. – Ред.). Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона, – пояснил Сийярто.

Как известно, из-за “языкового вопроса” Венгрия заявила, что официально инициирует пересмотр поддержки НАТО Украины.

Фото: Márton Kovács, kormany hu