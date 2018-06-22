PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Закон об образовании: Венгрия сняла скандальное требование/

Закон об образовании: Венгрия сняла скандальное требование

Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европравда.

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона Об образовании, хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь же Венгрия настаивает лишь на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

Читайте: США призвали Венгрию способствовать вступлению Украины в НАТО

– Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. – Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. – Ред.). Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона, – пояснил Сийярто.

Как известно, из-за “языкового вопроса” Венгрия заявила, что официально инициирует пересмотр поддержки НАТО Украины.

Фото: Márton Kovács, kormany hu

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Госдеп США
США призвали Венгрию способствовать вступлению Украины в НАТО
5-річну дівчинку хотіли вивезти в Угорщину
5-летнюю девочку пытались вывезти в Венгрию под сумками с вещами
Віктор Орбан
Победа Орбана на выборах в Венгрии: последствия для Украины
Политические манипуляции: в МИД Украины ответили на угрозы Венгрии
Языковой вопрос: Венгрия угрожает сорвать комиссию Украина-НАТО
Геннадій Москаль
Соблазнились на деньги: Москаль сказал, кто напал на союз венгров
Павло Клімкін
Повсюду торчат российские уши: Климкин о нападении на союз венгров
україна угорщина
Языковой вопрос: в Госдепе США дали совет Украине
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка