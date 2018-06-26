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Северный поток-2: Дания не дает разрешения и кивает на Украину

В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Сообщается, что в парламент Дании внесены законодательные инициативы для того, чтобы задержать реализацию проекта строительства газопровода.

– Конечно, мы думали над вопросом Северного потока-2. Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и на самом деле  это очень трудно предсказать.

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У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос  за  европейский стол  переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно, – заявил премьер Дании.

Как сообщалось, в ЕС создается группа, которая должна остановить строительство Северного потока-2.

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