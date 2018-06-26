Северный поток-2: Дания не дает разрешения и кивает на Украину

В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Сообщается, что в парламент Дании внесены законодательные инициативы для того, чтобы задержать реализацию проекта строительства газопровода.

– Конечно, мы думали над вопросом Северного потока-2. Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать.

Читайте: Северный поток-2: Польша назвала угрозы для Европы

У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно, – заявил премьер Дании.

Как сообщалось, в ЕС создается группа, которая должна остановить строительство Северного потока-2.