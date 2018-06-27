Вслух: украинские кинематографисты в поддержку Сенцова прочитали его рассказ

Кинематографисты снялись в видео, в котором прочитали рассказ Автобиография из сборника Рассказы политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко присоединились к акции Вслух. Читаем рассказ Олега Сенцова.

Первый видеоролик из этой серии презентовали сегодня во время мероприятия в поддержку Олега Сенцова Идем до конца, организованного Центром информации о правах человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Во время мероприятия также состоялись благотворительный сбор средств для семьи Олега Сенцова и просмотр фрагмента ленты Аскольда Курова Процесс.

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– Многие спрашивают, чем я могу помочь Олегу Сенцов. Я считаю, что каждый человек может сделать что-то для него. Мы хотим привлечь к этой акции как можно больше людей. Чтобы большинство из них заговорило языком Олега, который отображается в его рассказах, – объясняет идею акции кинопродюссер Анна Паленчук.

Напомним, в Пирогово выстригли на траве огромный призыв освободить Сенцова.