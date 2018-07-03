Это были ФСБшники: Геращенко отшила пранкеров от “Москальковой”

Во вторник, 3 июля, вице-спикеру ВР, представительнице Украины в ТКГ Ирине Геращенко позвонили российские пранкеры.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, неизвестные по телефону заявили, будто Москалькова хочет разговоры о заложниках.

– Сегодня в мою приемную позвонили с российского номера, представились моим секретарям… Кирой, помощником, обмудсвумен Москальковой, мол “Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявления по заключенным”.

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Конечно, я уверена, что это были ФСБшные пранкеры, поэтому передала секретарям, чтобы те передали “Москальковой”, что я веду сессию и посоветовала через секретарей “Москальковой” общаться с визави, украинской обмудсвумен, – отметила Геращенко.

Напомним, в прошлом году российский пранкер потерпел неудачу, когда пытался пообщаться с секретарем СНБО Александром Турчиновым.