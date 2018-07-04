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Не могу этого терпеть! Гройсман пригрозил контрабандистам армией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности обратиться за помощью к Вооруженным силам Украины в борьбе против контрабанды.

– Недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть, – заявил премьер на заседании правительства, комментируя информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда с 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах, пишет Интерфакс-Украина.

– Им говорят – завтра, послезавтра, договоримся (о растаможке по старым правилам. – Ред.)… – Не договоримся, растамаживайте! – описал ситуацию Гройсман.

Он обратился с вопросом к министру обороны Степану Полтораку, поддерживают ли ВСУ такую политику.

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– Может, их надо из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу? – сказал в ответ министр, после чего премьер и заявил о возможных учениях.

Как сообщалось, Гройсман анонсировал законопроект, который криминализирует контрабанду.

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