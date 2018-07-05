Тимошенко приняла создателя Монумента Независимости в ВО Батьківщина

В четверг, 5 июля Юлия Тимошенко официально представила для СМИ и жителей столицы Центр защиты киевлян.

Во время происшествия Анатолий Кущ, автор и создатель Монумента Независимости Украины, получил партийный билет из рук лидера ВО Батьківщина.

– Без сердца, без души, без любви – любая работа не имеет значения – с этими словами лидер ВО Батьківщина Юлия Тимошенко обратилась к присутствующим.

Виталий Нестор, Юрий Власенко и Владимир Бондаренко и другие члены столичной команды Тимошенко рассказали о направлениях и результатах работы Центра защиты киевлян.

– Первая проблема киевлян в неосведомленности в вопросе защиты своих прав, особенно в отношениях с органами государственной власти. Мы понимаем, что киевляне не всегда могут выделить из своего бюджета средства на юридическую консультацию, – подчеркнул Председатель Центра защиты киевлян Виталий Нестор, рассказывая о деятельности организации.

Также он рассказал о социально-образовательном проекте Цифровая грамотность – курсы для людей старшего возраста, который охватил уже около тысячи жителей столицы.

– Опытные специалисты Центра консультируют киевлян по юридическим вопросам. На сегодняшний день наши юристы проработали более 5000 обращений, – отметил руководитель Юридического департамента ЦЗК Юрий Власенко.

К открытому диалогу присоединился Председатель фракции Батьківщина в Киевсовете Владимир Бондаренко, отметив необходимость создания подобных центров во всех городах Украины.

В своем выступлении Юлия Тимошенко также вспомнила основные направления работы, которые были представлены на форуме Новый курс.

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– Сейчас наша команда направляет все силы, чтобы реализовать ту цель, с которой пришла в политику много лет назад – изменить нашу страну к лучшему. И для этого мы приняли новый курс, который состоит из 4 платформ, где бы собрались сильнейшие интеллектуалы страны, – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, первая платформа – стратегия мира, которая будет работать над решением вопросов, как выйти Украине из войны. Вторая платформа – работа над новой Конституцией, которая должна быть общественным договором и разрушит монополизм олигархов. Третью же платформу Тимошенко решила посвятить новому экономическому курсу. Четвертая – касается создания гармоничной системы жизни человека.

Как сообщается пресс-службой Центра защиты киевлян, обратиться к инициативе можно с любыми вопросами по телефону горячей линии 0 (800) 30 2019, через сайт https://czk.org.ua или посетив центральный офис ул. Архитектора Городецкого, 4.