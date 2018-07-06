Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина

Россия скорее всего не пойдет на уступки в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Президент РФ Владимир Путин не пойдет на прогресс в вопросе возможного размещения миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло в пятницу, 6 июля.

– Я считаю важной встречу президентов Трампа и Путина. Это неестественно, что они не встречаются, даже если у нас разные мнения. Президент примет участие в заседании, как он считает нужным. Но по содержанию вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что мы не будем менять нашу позицию в непризнании аннексии Крыма Россией, – сказал Волкер.

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Волкер напомнил, что США выступают за прекращение военного конфликта в Украине и размещение миссии ООН.

– К сожалению, очень вероятно, что Путин и Россия будут продолжать отрицать свое участие в конфликте, и в результате нет никаких оснований ожидать прогресса, – сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как известно, встреча Трампа и Путина может состояться в столице Финляндии – Хельсинках.