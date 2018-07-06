PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина/

Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина

Россия скорее всего не пойдет на уступки в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Президент РФ Владимир Путин не пойдет на прогресс в вопросе возможного размещения миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло в пятницу, 6 июля.

– Я считаю важной встречу президентов Трампа и Путина. Это неестественно, что они не встречаются, даже если у нас разные мнения. Президент примет участие в заседании, как он считает нужным. Но по содержанию вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что мы не будем менять нашу позицию в непризнании аннексии Крыма Россией, – сказал Волкер.

Читайте: Путин пропал? Что случилось с президентом РФ

Волкер напомнил, что США выступают за прекращение военного конфликта в Украине и размещение миссии ООН.

– К сожалению, очень вероятно, что Путин и Россия будут продолжать отрицать свое участие в конфликте, и в результате нет никаких оснований ожидать прогресса, – сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как известно, встреча Трампа и Путина может состояться в столице Финляндии – Хельсинках.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Путин пропал? Что случилось с президентом РФ
Трамп і Путін
Встреча Трампа и Путина: Кремль готовит сделку
Дональд Трамп і Володимир Путін
Готовился к этому всю жизнь: Трамп о переговорах с Путиным
Порошенко Трамп
Саммит НАТО в Брюсселе: с кем рядом посадят Порошенко
трамп
Снизьте цену немедленно! Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть
Дональд Трамп і Володимир Путін
Россия помогала Трампу на выборах президента – комитет Сената США
Теряю терпение: Трамп написал письма партнерам по НАТО
Все, кроме Крыма. О чем Путин собрался говорить с Трампом
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка