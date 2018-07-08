Кличко: За четыре года в столице отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов

За четыре года столичная власть осуществила ремонт и реконструкцию 300 парков и скверов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на официальном сайте.

– За четыре года мы сделали колоссальный объем работы – отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов. Статус парка или сквера в столице предоставили 120 зеленым зонам, – отметил Кличко.

Он напомнил, что, в частности, капитальный ремонт провели на первой очереди парка Наталья, сейчас там ведутся работы по обустройству второй очереди. Также обновили парки Отрадный, Владимирская горка, первую очередь парке Победа, а на днях открыли отремонтированный сквер у кинотеатра Жовтень на Подоле.

– За время Черновецкого сквер хотели застроить. Благодаря общественности и ответственным депутатам мы отстояли этот участок. И сейчас там современный сквер с фонтаном, игровой площадкой, новым освещением. И мы постепенно приводим парки в надлежащее состояние, – подчеркнул он.

Мэр добавил, что сегодня столичная власть работает над тем, чтобы в каждом районе была своя зона отдыха уровня парка Наталка на Оболони.

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Кличко рассказал, что ко Дню города в 2019 году планируют построить пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

– Мы работаем над обустройством туристической зоны, которая соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов. И в следующем году, ко Дню города, планируем запустить этот мост, который, кстати, в Киеве хотели построить более 100 лет назад. Думаю, он сделает наш город еще более привлекательным с туристической точки зрения, – отметил мэр.

По обустроенных зон отдыха Кличко напомнил, что этим летом в Киеве работают 13 муниципальных пляжей и 17 зон отдыха возле воды без возможности купания. В частности, 7 киевских пляжей имеют международную экологическую награду Голубой флаг. Такая награда означает, что пляж соответствует стандартам по 32 критериям, касающиеся качества воды, экологического менеджмента, безопасности и сервиса. Мэр выразил надежду, что в следующем году такую ​​награду получат еще больше пляжей столицы.

Также Кличко отметил, что песка с Багам на киевские пляжи, конечно, не завозили. На самом деле отличного качества песка удалось достичь благодаря технологии его очистки.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета заявил, что проезд в столичном транспорте с 14 июля подорожает до 8 грн, несмотря на непопулярность этого решения.