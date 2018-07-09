Активистки Evalution требуют от председателя Одесского облсовета извинений за сексистские высказывания

Организация Evalution, которая отстаивает права девушек, требует от главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского публичных извинений за дискриминационные высказывания, которые он допустил во время официальной церемонии открытия украинско-американских учений Си бриз – 2018.

Об этом сообщается на странице организации.

Девушки Evalution возмущены подобным высказыванием Анатолия Урбанского. По их словам, такая фраза из уст государственного служащего высокого ранга, тем более сказанная в присутствии сотен мужчин – иностранных моряков и военных – ярчайшая демонстрация того, что в украинском обществе есть очень большие проблемы в вопросах дискриминации женщин.

– Мы требуем, чтобы Анатолий Урбанский публично, в присутствии все тех же моряков извинился за свои слова и за то оскорбление, которое было нанесено всем одесситкам и всем женщинам Украины, – заявили в организации.

Как пишет сайт Одесского отделения Комитета избирателей Украины, во время своей речи на церемонии открытия учений А.Урбанский заявил, что одесситки особо рады им.

– И особенно, я думаю, очень счастлива проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области, – сказал глава областного совета.

Издание напоминает, что в 2011 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович, рассказывая об инвестиционной привлекательности нашего государства на седьмом украинском ланче в Давосе заверил, что стране есть чем удивить иностранцев: