САП задержала топ-менеджера Трейд Коммодити, который сам пришел на допрос в НАБУ

Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали топ-менеджера компании Трейд Коммодити Владимира Гарькавого, который сам пришел на допрос в ведомство.

Об этом сообщила адвокат задержанного Елена Сторожук.

О своем возвращении в Украину и плане прибыть в НАБУ Гарькавый сообщил 6 июля через СМИ, однако при пересечении границы Гарькавый задержан не был. Как заявила его адвокат, топ-менеджер Трейд Коммодити самостоятельно прибыл в НАБУ и вынужден был более двух часов ждать, пока его примут.

-Мужчина ждал два часа, пока хоть кто-то примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива – и будет задержан, чтобы …. не убежать, – сообщила Сторожук и подчеркнула, что решение о розыске и доставке в суд Гарькавкого потеряла силу 30 апреля 2018.

Напомним, Владимир Гарькавый сегодня утром вернулся в Украину, беспрепятственно пересек границу в аэропорту Борисполь и направился в НАБУ. Отвечая на вопрос, почему он решил вернуться именно сейчас, Гарькавый отметил:

-Я это делаю, потому что считаю себя невиновным человеком. Возвращаюсь только сейчас, потому что раньше это было не только бессмысленно, но и опасно для жизни и здоровья. Детективы НАБУ, которые вели это дело, просто навесили на людей ярлык “преступника” и “коррупционера”, уничтожили их социальные связи, незаконно лишили собственности, разрушили бизнес.

Компании Трейд Коммодити, топ-менеджером которой является Гарькавый, подозревают в растрате 149 млн. гривен из-за закупки топлива для Минобороны.

Речь идет о соглашении между Минобороны и Трейд Комодити, победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Но из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, которие не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Каско, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от Трейд Комодити были самыми низкими на рынке государственных закупок.

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По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные. В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 млн. гривен.

Министр обороны Степан Полторак также отрицает наличие коррупционных фактов в скандальной закупки.

-Честно говоря, я не вижу там особых нарушений. Да, оценку должен дать суд. Но в основу расследования положен акт Держаудитслужбы. Однако на сегодня Министерство обороны выиграло дело в суде в необъективности этого аудита. И я хочу подчеркнуть, что цена закупок топлива была дешевой среди всех силовых структур, в частности дешевле, чем у правоохранительных органов, – заявлял Полторак.