Некоторые влиятельные члены НАТО запуганы Россией – Хербст

Агрессия России в Украине стоит на пути членства Украины в НАТО.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО, пишет Ліга.net.

– Сложно предсказать. Конечно, ничего не состоится через год. Через десять лет – возможно. Официально НАТО оставляет двери открытыми. Но мы знаем, что некоторые влиятельные члены НАТО не хотят говорить даже о дорожной карте для Украины. И эти члены альянса чрезвычайно нервничают, я бы даже сказал, что они запуганы Россией.

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Но если Украина продолжит развивать свою демократию, экономическую систему, сферу безопасности – это будет сильным аргументом для членства, – заявил Хербст.

Напомним, Украина примет участие в саммите НАТО, несмотря на блокирование Венгрией.

Фото: voxukraine.org