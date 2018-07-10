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Киев и Одесская возглавили рейтинг лучших регионов Украины для жизни и бизнеса

Журнал Вестник. Рейтинг сформировал рейтинг регионов Украины на основе 12 социально-экономических показателей, касающихся труда, финансов и качества жизни.

В пятерку лидеров попали г. Киев, Одесская, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В конце рейтинга – Донецкая, Черниговская и Луганская области.

Источниками информации для формирования показателей служили официальные данные Госкомстата Украины, Пенсионного фонда Украины, ДФС Украины, Генпрокуратуры Украины, Минрегиона Украины и Минэкологии Украины.

В интервью изданию губернатор Одесской области Максим Степанов отметил, что ключевым позициям, которые обеспечили региону первое место среди областей Украины, стали стремительное развитие инфраструктуры, активное привлечение иностранных инвестиций и создание комфортных условий для бизнеса.

– По результатам I квартала 2018 года, почти все районы Одесской области, где есть прямые иностранные инвестиции, показали прирост по этому показателю. Общий объем прямых иностранных инвестиций увеличился на $19 млн. Прирост капитальных инвестиций в течение 2017 составил 6,0 млрд грн., В том числе за счет активного строительства инфраструктурных объектов – автодорог, социальных объектов, объектов портовой инфраструктуры и тому подобное. Подобного в регионе не было за всю историю независимости Украины, – констатирует Степанов.

Силами Одесской ОГА в области было воплощено ряд концептуальных проектов по стимулированию бизнеса в регионе, в частности, Инвестиционный атлас Одесской области и Центр поддержки экспорта.

– Цель, которую ставит перед собой наша команда – инвестор должен чувствовать себя в Одесской области в безопасности. Он не должен заботиться о сохранении своих средств, он должен думать только о их выгодных инвестициях и приумножения, – подчеркнул губернатор.

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Одним из ключевых критериев при рейтинговании также стала успешно проведена в области реформа децентрализации.

К слову, Журнал Корреспондент опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы – Киева. В тройку лидеров вошли председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который занял первое место, председателя Днепропетровской и Одесской облгосадминистраций Валентин Резниченко и Максим Степанов, занявшие, соответственно, второе и третье места.

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