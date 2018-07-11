Киевские депутаты предотвратили остановку метрополитена

Киевсовет принял решение О мерах, направленных на обеспечение КП Киевский метрополитен бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы.

Речь идет о решении вопроса задолженности метрополитена по договору покупки 100 вагонов на условиях лизинга, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, документ не предусматривает возвращения долга компании Укррослизинг, а позволит руководителю КП Киевский метрополитен начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации.

Такое решение обусловлено тем, что в столичном метрополитене сложилась критическая ситуация с арестом его счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины по договору лизинга ста вагонов метрополитена, – сообщили в КГГА.

Напомним, что заключение данного договора с компанией Укррослизинг было согласовано депутатами Киевсовета в 2009 году. Выплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года. С 2014 года бюджетные средства для погашения выплат по договору не поступали.

В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киевсовета и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех инстанций.

Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и президенту Украины о включении компании в перечень санкционных Советом национальной безопасности и обороны. Отдельное обращение было также принято и направлено от Киевского городского совета. Однако, принятые судом решение – не в пользу предприятия и не в пользу киевской общины. Они предусматривают выплату компании 1 млрд 833 млн. гривен.

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С 16 марта 2017 у метрополитена заблокированы счета по решению суда. Больше года предприятие делает все, чтобы несмотря на проблему, обеспечить стабильные и безопасные перевозки пассажиров, а также выплату заработной платы коллектива.

Однако, с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, что предусматривало закрытие станций метро и могло спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность расчета с коллективом по заработной плате.