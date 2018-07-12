Кличко: Разница тарифа на проезд пойдет на развитие транспортной инфраструктуры

Полученные от повышения тарифов в общественном транспорте средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, на ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета.

– Я понимаю, что это вопрос, к сожалению, перевели в политическую плоскость. Но раз отмечу: городской власти приходится принимать и непопулярные решения, когда речь идет об обеспечении жизнедеятельности города. Когда речь идет о выживании и работу транспортной сферы столицы, – сказал Кличко и добавил, что решение Киевской городской государственной администрации о повышении с 14 июля стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте обусловлено тем фактом, что коммунальные транспортные предприятия столицы работают в убыток.

Поэтому изменение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которие столичная власть выделяет на покрытие убытков предприятий транспорта. И направить эти средства на развитие, в частности, дорожно-транспортной инфраструктуры.

– Без всякой политики скажу: полученные от повышения тарифов средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, на ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий, – отметил Кличко, комментируя решение о повышении стоимости проезда.

Он напомнил, что сегодня Киевпастрансу не хватает почти 2, 5 тысячи работников, Киевскому метрополитену – около полутысячи за низкого уровня зарплаты

– Я только что встречался с директором метрополитена. Он сказал, что только вчера уволились три машинисты. Они едут работать в Польшу, там высокие зарплаты. Нам нужно повышать зарплату здесь. Знаете, сколько времени нужно, чтобы подготовить одного машиниста? 7 месяцев на обучение и еще 7 месяцев он проходит стажировку. Полтора года нам нужно, чтобы заменить одного машиниста! – отметил Кличко.

– Эти деньги от повышения тарифов пойдут в том числе и на увеличение уровня зарплат, – заявил Кличко.

О потребностях ремонта и обновления, в городской администрации отмечают, что на сегодня в Киевском метрополитене есть необходимость ремонтировать подвижной состав, закупать новые вагоны, ремонтировать станции метро. В частности, нужно отремонтировать 13 станций метрополитена.

Читайте: Кличко: За четыре года в столице отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов

Надо продолжать и капитально обновлять дорожную инфраструктуру, отметил городской голова.

-У нас сегодня 75 мостов и путепроводов в предаварийном состоянии! Мы сейчас ремонтируем объекты инфраструктуры, которые, как открыли 40-50 лет назад, так и не занимались их состоянием! На все это нужны средства. И чтобы хоть часть их освободить, мы можем уменьшить дотации транспортным предприятиям. – Хотя бы приблизив тарифы на проезд к их себестоимости, – сказал Кличко.

Для постоянных пользователей общественным транспортом средняя стоимость проезда будет составлять 6,5 гривен при покупке проездного билета. К тому же сохраняется бесплатный проезд для льготников.

Напомним, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году – лишь корректировки отдельных его составляющих. За то время тарифы на электроэнергию выросли в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива – в 1,5 раза, индекс потребительских цен за 2015-2017 годы составил 183%.