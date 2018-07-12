Порошенко рассказал анекдот о пути Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает вступление в НАТО целью нашего государства.
Чтобы стать членом НАТО, Украине нужно проводить реформы.
Об этом он заявил президент Украины Петр Порошенко после завершения саммита НАТО, пишет Европравда.
– Членство в НАТО является однозначной целью Украины. Но для этого нам нужно делать свою домашнюю работу, проводить реформы, – пояснил он.
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– Есть такой анекдот: господь, почему ты не даешь мне выиграть в лотерею? И господь ответил: купи хоть лотерейный билет. Вот сейчас мы, Украина, должны купить такой билет: выполнить свою часть работы, – добавил президент.
Напомним, НАТО и Украина призвали Россию вывести войска с Донбасса.
Фото: nato.int
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