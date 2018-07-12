PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Порошенко рассказал анекдот о пути Украины в НАТО/

Порошенко рассказал анекдот о пути Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает вступление в НАТО целью нашего государства.

Чтобы стать членом НАТО, Украине нужно проводить реформы.

Об этом он заявил президент Украины Петр Порошенко после завершения саммита НАТО, пишет Европравда.

– Членство в НАТО является однозначной целью Украины. Но для этого нам нужно делать свою домашнюю работу, проводить реформы, – пояснил он.

Читайте: Твердая четверка! Итоги саммита НАТО для Украины

– Есть такой анекдот: господь, почему ты не даешь мне выиграть в лотерею? И господь ответил: купи хоть лотерейный билет. Вот сейчас мы, Украина, должны купить такой билет: выполнить свою часть работы, – добавил президент.

Напомним, НАТО и Украина призвали Россию вывести войска с Донбасса.

Фото: nato.int

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Петро Порошенко
Порошенко анонсировал поправку к антикоррупционному закону
Трамп і Путін
Хороших новостей ждать не стоит – прогноз Порошенко на встречу Трампа с Путиным
Петро Порошенко
Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО – Порошенко
украина-нато
Вывести войска с Донбасса и освободить пленных – заявление Украины и НАТО к РФ
порошенко
Украина не поддержит никакие общеевропейские проекты с участием РФ – Порошенко
Порошенко встретился с Трампом – главные темы
саміт НАТО
Саммит НАТО 2018: итоги первого дня для Украины
Петро Порошенко та Єнс Столтенберг
Россия должна вывести войска с Донбасса – Столтенберг
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка