Скандальный закон об Антикоррупционном суде – Рада приняла поправки

Рада приняла необходимые для транша МВФ правки в законодательство о Высшем антикоррупционном суде.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой о передаче в Высший антикоррупционный суда (ВАС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

За проголосовали 254 нардепа

Так, законом устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС, пишет УНИАН.

Ходатайство по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенные к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций, которое не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным УПК.

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Также устанавливается, что поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суде, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение в суде безопасности участников судебного процесса осуществляет Служба судебной охраны.

К слову, Факты ICTV собрали в одном материале все, что нужно знать про закон о создании Антикоррупционного суда.