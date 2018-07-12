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Соцопрос: Во втором туре президентских выборов могут оказаться сюрпризы

Список потенциальных кандидатов в президенты Украины продолжает расширяться, причем рейтинг семи из первой десятки различается незначительно.

Об этом говорят данные свежего опроса социологической группы Рейтинг, представленные сегодня в Киеве. Если на первых местах списка пока находятся Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, то остальные его фигуранты могут менять друг друга, наращивая либо теряя рейтинги, говорят социологи.

Так действующий президент Петр Порошенко упал в показателях ниже Владимира  Зеленского и Олега Ляшко, за него готовы отдать голоса всего 4,8% из всех опрошенных. Примерно столько же голосуют и за Святослава Вакарчука. А из тех, кто определился разница между Порошенко и народным депутатом Евгением Мураевым, который пока не заявлял президентских амбиций, составляет всего 3,6%.

Мураев, который ранее воспринимался как единое целое с Рабиновичем, имеет рейтинг, выше, чем у него – на уровне 4,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Причем, как отмечают социологи, в случае, если глава фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко, имеющий сегодня третье место с 8,9%, не пойдет на выборы, его голоса перетекут к одному из лидеров партии За Життя, увеличив его показатели.

Избиратели Анатолия Гриценко в большинстве готовы голосовать за Тимошенко, а сам Гриценко нравится симпатикам президента.

-Речь здесь может идти о заключении определенных союзов и позволяет предположить, как снятие того или иного кандидата отразится на ходе избирательной кампании, – считает Любомир Мысив, заместитель директора социологической группы Рейтинг.

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А вот те, кто считает своим кандидатом Зеленского и Вакарчука, не очень склонны отдавать симпатии кому-то другому, что, по словам социологов, отражает две тенденции: запрос на новые лица и высокое разочарование во всех политиках, в первую очередь, среди молодежи.

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