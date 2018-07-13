Мэр Днепра рассказал, как будет строить с Ярославским аэропорт

В пятницу, 13 июля, коллектив Днепровского металлургического завода (группа DCH Александра Ярославского) отметил День металлурга.

На празднике ДМЗ в качестве почетного гостя присутствовал мэр города Днепр Борис Филатов.

Он не только отметил прогресс в работе ДМЗ после приобретения предприятия Ярославским, но и обсудил с представителями руководства DCH перспективы реализации проекта аэропорта Днепра.

–В этом году в права собственности вступил украинский бизнесмен Александр Владиленович Ярославский, с которым, в том числе в мэрии, есть большой проект по строительству нового терминала аэропорта. Бизнесмен социально ответственный, с которым мы давно знакомы – с 2000-х годов и до того времени, как я пошел в политику… У нас очень серьезные долгие планы и, в том числе, по строительству аэропорта… Поэтому, я приветствую собственника предприятия. Есть, с кем разговаривать, есть, с кем обсуждать. Мы очень часто на связи – по 5 раз в день, – заявил Борис Филатов.

Он акцентировал внимание важности проекта аэропорта для всего города и региона в целом.

– Сейчас мы пытаемся сдвинуть с места колоссальный, очень важный для города инфраструктурный проект – проект по строительству нового терминала аэропорта. Если государство даст деньги на взлетно-посадочную полосу (а я уже Кабмин “додушу” рано или поздно), то группа, которую возглавляет Александр Владиленович, будет строить новый аэропорт. Это очень важно для города, потому что мы, наверное, единственный в мире город-миллионник, где нормально не функционирует аэропорт, – подчеркнул Борис Филатов.

Во время праздника на ДМЗ о перспективах развития именно транспортной инфраструктуры Днепра говорил и Владимир Васильченко, генеральный директор компании Нью Системс АМ (компания-оператор Международного аэропорта Харьков, входит в состав DCH).

– Этот проект (ред. – строительства аэропорта в Днепре) очень хороший, он испробован на примере Харькова, очень похож на Харьков по своей конструкции и по своей технологической цепи. Сегодня мы, имея опыт эксплуатации, стараемся внести в него изменения в лучшую сторону, которые улучшат обслуживание пассажиров. Все готово для того, чтобы этот проект запустить. И если в ближайшее время откроется финансирование государственной части, со стороны частного инвестора затруднений не будет, – сказал Владимир Васильченко.

По его словам, при условии своевременности финансирования государственной части проект может быть реализован не позднее конца 2020 года или начала 2021 года.

Как известно, Международного аэропорта Харьков был перестроен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Проект был реализован по модели частно-государственного партнерства, в рамках которой реконструкцию взлетно-посадочной полосы взяло на себя государство, а модернизацией существующего и строительством нового терминалов занялась группа DCH, вложившая в проект порядка $107 млн. Сегодня Александр Ярославский готов повторить этот опыт в Днепре.

– В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами дорожную карту. И готов начинать движение, — заявил он журналистам еще весной текущего года