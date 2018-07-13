Рыбалка: Кабмин должен скорректировать стратегию по госбанкам

По мнению народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалка, власть должна значительно повысить эффективность управления государственными банками.

Об этом политик написал в своем блое на Экономической правде, комментируя недавно принятый закон о государственных банках.

– Учет и контроль. Прозрачность и подотчетность. Вот рецепты эффективности государственных институтов и предприятий в развитых странах. Принятый закон, к сожалению, этого не содержит. Зато, предложенный мной законопроект как раз и предусматривал признание государственной банковской группы и создание управляющей компании. Единый центр управления позволил бы не только усилить контроль, минимизировать затраты, но и реализовывать государственную экономическую политику. Не в ручном режиме, а по четко определенным государственным программам, – заявил Сергей Рыбалка.

Он рассказал, что альтернативный проект, который он разработал вместе с группой ведущих экспертов, предусматривал системно регулировать управление всеми государственными банками и банками с государственной долей. В этом документе предлагалось до возможной приватизации оставлять их в государственном управлении, но без возможности прямого политического влияния.

– Мы не можем согласиться с тем, что украинская власть упорно отказывается реализовывать собственную экономическую политику через государственные банки. Ведь Украина нуждается в финансировании масштабных инфраструктурных проектов и национальных программ. Мы должны удешевлять кредитование для малого и среднего бизнеса. По примеру иностранных банков развития, в том числе и ЕБРР, – убежден Сергей Рыбалка.

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По словам депутата, несмотря на несовершенство принятого закона, он откроет путь к формированию наблюдательных советов в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке. Однако Рыбалка считает, что это не дает железных гарантий эффективного управления.

– Кабинет министров должен кардинально скорректировать собственную стратегию государственных банков. Нужно более четко сформировать всю систему политики, связанных с поддержкой развития собственных технологических производств, инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также продвижение отечественного экспорта. Теперь повлиять на ситуацию правительство может только тогда, когда поставит правильные и очень жесткие требования перед вновь сформированными наблюдательными советами по стратегии отдельных государственных банков. Там должна быть конкретика, в том числе и по ежегодным показателям эффективности их работы, – отметил Сергей Рыбалка.

Напомним, что народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка с начала этого года опекается воспитанниками Кременской школы-интерната, которая находится на Луганщине.