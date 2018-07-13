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Правительство Гройсмана решает старые проблемы угольной отрасли

Премьер убедил Раду выделить 1,4 млрд. грн. на выплату задолженности перед шахтерами и модернизацию отрасли.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Соответствующий законопроект №8362 сегодня был поддержан 261 парламентарием. Принятые в бюджет изменения были наработаны в тесном сотрудничестве с Правительством и рекомендуемые лично Владимиром Гройсманом, поскольку значительная часть шахт в Украине находится в государственной форме собственности.

Неделю назад Правительство также приняло решение о выделении дополнительно 220 млн. грн. на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май текущего года. Задолженность за предыдущие месяцы будет погашена из выделенных сегодня 1,4 млрд. грн.

Параллельно, Правительство создало Национальную угольную компанию. В нее вошло 33 государственные шахты. Менеджмент компании должен как можно быстрее определиться, какие шахты являются перспективными и в которые необходимо вкладывать финансовый ресурс для модернизации.

Четкое видение Правительства по реформированию украинских шахт содержится в проекте новой Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Это, в частности:

  • оптимизация структуры угледобывающих и других государственных предприятий угольной отрасли, улучшение экономических и технических показателей их деятельности;
  • развитие необходимой инфраструктуры для усиления способности Украины обеспечивать объемы экспортно-импортных операций с угольной продукцией;
  • переход на самоокупаемый добычи из переориентацией государственной поддержки на охрану труда и защиту окружающей среды;
  • достижения уровня добычи угля, который обеспечит потребителей энергетического угля преимущественно топливом национальной добычи.

Премьер-министр подчеркивает, что для недопущения потенциальных кризисов в угольной отрасли в дальнейшем, Правительство поставило перед собой задачу улучшить финансово-экономический и технологический состояние угледобывающих предприятий, создать привлекательные условия для привлечения инвестиций в развитие отрасли, крайне нуждается в полной модернизации, а также решить вопросы социальной сферы и экологии в шахтерских регионах.

– В перспективе Правительство хочет видеть украинские шахты самодостаточными и прибыльными, только это позволит избежать в будущем подобных ситуаций с невыплатой заработных плат – отмечают правительственные эксперты.

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