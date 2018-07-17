Чем запомнилась нынешняя сессия Рады: драки, демарши и победы

На летние каникулы народные избранники идут с высоко поднятой головой. И немалым багажом конфликтов и скандалов.

Надежда Савченко на этой сессии привела ужаса на депутатов, когда вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном готовила теракт в Верховной Раде. А закончилось все для Надежды лишением депутатской неприкосновенности и арестом.

Не обошли стороной Раду в нынешнем политсезоне и шпионские войны. ГПУ против НАБУ, Сытник против Холодницкого.

Антикоррупционный прокурор вроде сливал фигурантам дел информацию об обысках, которые готовило НАБУ. Поэтому в его кабинете поставили прослушку в аквариум.



Но уволить Холодницкого – Сытнику не удалось. Наверное, мало доказательств нарыли рыбки-шпионы. В то же время разгребать все это, как всегда, пришлось парламенту, вызвав обоих на ковер.

Правда кроме скандалов были в Раде и достижения. Чего стоит только президентский закон об антикоррупционном суде, который депутаты приняли конституционным большинством.

И даже когда приняли, начали снова вносить изменения. И даже сейчас, когда казалось, все уже сделали – никто понятия не имеет, как быстро заработает этот суд и будет ли он независимым.

А еще депутаты сделали шаг к снятию с себя неприкосновенности. Приняли закон о нацбезопасности и обороне, в котором четко указали направление Украины в НАТО и ЕС.

Избрать новый состав Центральной избирательной комиссии – оказалось неподъемной задачей. Депутаты заподозрили президента в попытке узурпировать власть, когда на 13 должностей в комиссии он подал 14 кандидатур.

В знак протеста Блок Петра Порошенко даже покинул сессионный зал, что сразу вызвало разговоры о досрочных парламентских выборах.

Не обошлось этого политического сезона и без драк.

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Депутат Сергей Шахов с таким упорством защищал шахтеров, едва не отправил в нокдаун правительственного бодибилдера – министра энергетики Игоря Насалика.

Шахтеры, чернобыльцы и афганцы, которые удивительным образом объединились, едва не ворвались в парламент. Часть нардепов покидали Раду через подземный переход.

И нельзя также не упомянуть, как народные избранники хотели избавиться от журналистов. Переселить их из кулуаров второго этажа Рады на третий, чтобы не мешали работать.

Спикер парламента Андрей Парубий сказал, что не допустит подобного.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.