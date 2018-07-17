В Верховную Раду проходят только пять партий – соцопрос

В парламент проходят пять партий, всего голосов от избирателей, которые еще не определились, отойдут в пользу Гриценко и Рабиновича – западные социологи.

По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня – начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить Батьківщина во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), Громадянська позиція Анатолия Гриценко (8,1%), партия За життя Вадима Рабиновича (7,6%), а также Блок Петра Порошенко Солідарність (7 2%) и Опозиційний блок (6,9%).

В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), Объединение Самопомощь (3,6%) и партии Слуга народа, что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке через период летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованном ом изданием L’Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющий вопрос, чтобы определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко – 12% респондентов, затруднились с кандидатом, Андрей Садовый – 10%, Олег Ляшко – 8%, Петр Порошенко – 5%, другие кандидаты – 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса за какую партию вы никогда не будете голосовать?) Показало, что 74% респондентов никогда не поддержат Опозиційний блок (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки Блока Петра Порошенко Солідарність. Ненамного лучше обстоят дела в других парламентских партий и их лидеров. Антирейтинг Батьківщина во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальнох партії Олега Ляшко – 58%, взаимопомощи Андрея Садового – 52%.

Непарламентские политические силы во главе с известными политиками также не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию За життя во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных – партию Громадянська позиція Анатолия Гриценко.

Результаты исследования представлены в таблицах.

Таблица 1. Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в это воскресенье? (%, ответа от тех, кто решил участвовать в голосовании) Батьківщина (Юлия Тимошенко) 11,4 Громадянська позиція (Анатолий Гриценко) 8,1 За життя (Вадим Рабинович) 7,6 Блок Петра Порошенка Солідарність 7,2 Опозиційний блок (Юрий Бойко) 6,9 Радикальна партія Олега Ляшко 4,1 Об’єднання Самопоміч (Андрей Садовый) 3,6 Другая партия 21,9 Затрудняюсь ответить 29,2

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Таблица 2. Если бы президентские выборы проходили в это воскресенье, приняли бы вы участие в голосовании? Конечно да / возможно так и я знаю за кого буду голосовать 32,8 Конечно да / возможно так, но я не знаю за кого буду голосовать 31,0 Точно нет / возможно нет (суммарно для обоих ответов) 17,2 Затрудняюсь ответить 19,0

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Таблица 3. Если мы попросим вас дать более конкретный ответ, каким будет ваш выбор, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье? (%, среди избирателей, которые еще не определились – то есть тех, которые решили участвовать в голосовании, но не знают за кого голосовать) Анатолий Гриценко 32,0 Вадим Рабинович 29,0 Юлия Тимошенко 12,0 Андрей Садовый 10,0 Олег Ляшко 8,0 Петр Порошенко 5,0 Другие 4,0

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Таблица 4. антирейтинг крупнейших украинских партий (утверждение “я никогда не буду голосовать за эту партию”,%, ответа от тех, кто решил участвовать в голосовании) Опозиційний блок (Юрий Бойко) 74 Блок Петра Порошенка Солідарність 70 Батьківщина (Юлия Тимошенко) 69 Радикальна партія Олега Ляшко 58 Об’єднання Самопоміч (Андрей Садовый) 52 Об’єднання правих партій (Олег Тягнибок) 52 За життя (Вадим Рабинович) 44 Громадянська позиція (Анатолий Гриценко) 39

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 июня по 6 июля 2018 года. Общее количество респондентов составило 2022 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.