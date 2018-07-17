В Верховную Раду проходят только пять партий – соцопрос

В парламент проходят пять партий, всего голосов от избирателей, которые еще не определились, отойдут в пользу Гриценко и Рабиновича – западные социологи.
По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня – начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить Батьківщина во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), Громадянська позиція Анатолия Гриценко (8,1%), партия За життя Вадима Рабиновича (7,6%), а также Блок Петра Порошенко Солідарність (7 2%) и Опозиційний блок (6,9%).
В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), Объединение Самопомощь (3,6%) и партии Слуга народа, что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке через период летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованном ом изданием L’Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).
31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющий вопрос, чтобы определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко – 12% респондентов, затруднились с кандидатом, Андрей Садовый – 10%, Олег Ляшко – 8%, Петр Порошенко – 5%, другие кандидаты – 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.
Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса за какую партию вы никогда не будете голосовать?) Показало, что 74% респондентов никогда не поддержат Опозиційний блок (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки Блока Петра Порошенко Солідарність. Ненамного лучше обстоят дела в других парламентских партий и их лидеров. Антирейтинг Батьківщина во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальнох партії Олега Ляшко – 58%, взаимопомощи Андрея Садового – 52%.
Непарламентские политические силы во главе с известными политиками также не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию За життя во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных – партию Громадянська позиція Анатолия Гриценко.
Результаты исследования представлены в таблицах.
|Таблица 1. Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в это воскресенье? (%, ответа от тех, кто решил участвовать в голосовании)
|Батьківщина (Юлия Тимошенко)
|11,4
|Громадянська позиція (Анатолий Гриценко)
|8,1
|За життя (Вадим Рабинович)
|7,6
|Блок Петра Порошенка Солідарність
|7,2
|Опозиційний блок (Юрий Бойко)
|6,9
|Радикальна партія Олега Ляшко
|4,1
|Об’єднання Самопоміч (Андрей Садовый)
|3,6
|Другая партия
|21,9
|Затрудняюсь ответить
|29,2
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|Таблица 2. Если бы президентские выборы проходили в это воскресенье, приняли бы вы участие в голосовании?
|Конечно да / возможно так и я знаю за кого буду голосовать
|32,8
|Конечно да / возможно так, но я не знаю за кого буду голосовать
|31,0
|Точно нет / возможно нет (суммарно для обоих ответов)
|17,2
|Затрудняюсь ответить
|19,0
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|Таблица 3. Если мы попросим вас дать более конкретный ответ, каким будет ваш выбор, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье? (%, среди избирателей, которые еще не определились – то есть тех, которые решили участвовать в голосовании, но не знают за кого голосовать)
|Анатолий Гриценко
|32,0
|Вадим Рабинович
|29,0
|Юлия Тимошенко
|12,0
|Андрей Садовый
|10,0
|Олег Ляшко
|8,0
|Петр Порошенко
|5,0
|Другие
|4,0
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|Таблица 4. антирейтинг крупнейших украинских партий (утверждение “я никогда не буду голосовать за эту партию”,%, ответа от тех, кто решил участвовать в голосовании)
|Опозиційний блок (Юрий Бойко)
|74
|Блок Петра Порошенка Солідарність
|70
|Батьківщина (Юлия Тимошенко)
|69
|Радикальна партія Олега Ляшко
|58
|Об’єднання Самопоміч (Андрей Садовый)
|52
|Об’єднання правих партій (Олег Тягнибок)
|52
|За життя (Вадим Рабинович)
|44
|Громадянська позиція (Анатолий Гриценко)
|39
Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 июня по 6 июля 2018 года. Общее количество респондентов составило 2022 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.