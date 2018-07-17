Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки

—Я рад сегодня представить обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол – к урочищу Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха – важный проект. Мы реконструировали не только лестницу. Сегодня мы представляем и часть туристического маршрута в историческом центре города, – сказал Кличко.

Он добавил, что та часть маршрута, которую уже обустроили, начинается от лестницы с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Планируется, что в будущем будет завершен большой маршрут возле Арки дружбы народов. После реконструкции второй очереди парка Владимирская горка и сведения пешеходного моста между горкой и Аркой дружбы народов. Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года.