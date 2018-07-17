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Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки

Мэр Киева Виталий Кличко открыл лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки и часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

—Я рад сегодня представить обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол – к урочищу Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха – важный проект. Мы реконструировали не только лестницу. Сегодня мы представляем и часть туристического маршрута в историческом центре города, – сказал Кличко.

Он добавил, что та часть маршрута, которую уже обустроили, начинается от лестницы с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Планируется, что в будущем будет завершен большой маршрут возле Арки дружбы народов. После реконструкции второй очереди парка Владимирская горка и сведения пешеходного моста между горкой и Аркой дружбы народов. Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года.

— Спуском, где обновленные лестницы, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные лестницы, были найдены когда в этом месте датируются Х веком, – отметил городской голова. – Убежден, что эта туристическая зона станет одним из самых любимых мест отдыха для киевлян и гостей столицы, – добавил он.

Последний раз капитальный ремонт лестницы и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сами ступеньки, – по-прежнему, деревянные – из износостойкой и влагозащищенный термодревесины.

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Лестницы, длина которых более 200 метров, состоят из 247 ступенек. Вечером лестницы подсвечиваются – LED освещения установили в перилам. На склоне, рядом с лестницей, осуществили благоустройство и озеленение территории. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественный туалет. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллеи. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED освещение территории.

Напомним, за четыре года столичная власть осуществила ремонт и реконструкцию 300 парков и скверов.

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