НБУ системно подходит к снижению темпов инфляции – Дегрик

Новая стратегия монетарной политики Нацбанка свидетельствует о том, что регулятор системно работает на снижение темпов инфляции.

Об этом заявила основатель и генеральный директор ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

— Совет НБУ задекларировал, что к концу 2019 года Украина выйдет на уровень годовой инфляции в 5%. И в дальнейшем он повышаться не будет. При этом Нацбанк в своих среднесрочных планах сможет пересматривать этот показатель только в сторону снижения. Столь уверенный прогноз свидетельствует о том, что регулятор системно работает на снижение темпов инфляции и готов к разнообразным вызовам на финансовом рынке, — подчеркнула она.

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Эксперт также отметила изменение подхода НБУ к покупке облигаций внутреннего государственного займа.

— В настоящий момент Национальный банк является крупнейшим держателем ОВГЗ. Их выпуск был необходим для докапитализации национализированных банков. Однако сегодня ситуация выровнялась, и Совет НБУ порекомендовал регулятору воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг. Это — правильное решение, ведь пакет ОВГЗ, находящийся в руках Нацбанка, не может увеличиваться бесконечно. Радует, что руководство НБУ это осознает. Постепенное уменьшение количества облигаций, уже купленных Нацбанком — также шаг к укреплению национальной валюты, — резюмировала Алена Дегрик.

16 июля Совет НБУ утвердил Стратегию монетарной политики. Как заявляет руководство Нацбанка, главным ее приоритетом является достижение и поддержание ценовой стабильности в стране.