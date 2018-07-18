PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Проект Петрука неэффективен для развязки на Шулявке - эксперт/

Проект Петрука неэффективен для развязки на Шулявке – эксперт

Проект транспортной развязки Виктора Петрука абсолютно неэффективен для Шулявки и попросту нереализуем в этом месте.

Об этом в материале на сайте Обозреватель рассказал директор института Киевдормостпроект Владимир Воробьев.

В 2008 году Градостроительный совет посчитал проект реконструкции Шулявской развязки, который разработал институт Киевдормостпроект, лучшим из всех, что были представлены. Но работы на Шулявском мосту тогда так и не начались. С 2010 года этим проектом занимался другой институт – в итоге он и победил на открытом конкурсе и был утвержден Киевской администрацией.

–Чуть позже (после 2008 года, – ред.) появился проект Виктора Петрука – трехуровневая развязка с распределительным кольцом. Меня тогда попросили ознакомиться с ним. Я прямо сказал Виктору, что этот проект теоретически можно реализовать, но не на таком ограниченном пространстве, как на Шулявке. При этом вариант Петрука намного дороже, дольше, чем другие проекты и, в отличие от них, требует полного закрытия движения транспорта на неопределенный срок, – пишет директор института Киевдормостпроект.

Эксперт сравнил два проекта реконструкции Шулявской развязки и указал на недостатки варианта Виктора Петрука.

– В проекте транспортной развязки Виктора Петрука такие нюансы. Круговое движение по часовой стрелке требует, чтобы на развязке появился как минимум один светофор. Водители, привыкшие к правостороннему движению, будут теряться на развязке, что, скорее всего, приведет к ДТП и заторам. По нормативам кольцо должно быть больше диаметром (для проезда длинномерного транспорта), и с целью соблюдения санитарных зон требует сноса входа в метро, вентиляционных шахт метро, пятиэтажного жилого дома на улице Довженко, а также, как и клеверная развязка, цеха №5 завода Большевик. Для строительства подземного тоннеля нужно полностью перекрыть проезд на Шулявке как минимум на год. Проезд общественного транспорта по этой развязке и подъезд к остановкам будет затруднен, ведь троллейбусам и автобусам нужно будет проехать по кольцу, – пояснил Владимир Воробьев.

Также эксперт напоминает, что сроки строительства трехуровневой развязки не называются, но ориентировочно составят минимум 2 года, что больше, чем у утвержденного проекта.

– Первый вариант, который утвержден Киевской администрацией, и быстрее, и менее затратный, чем проект Виктора Петрука. Сам же проект кольцевой развязки – это красивая картинка, которую очень трудно реализовать на таком ограниченном пространстве, как Шулявский транспортный узел. Заслуги, которые сторонники этого проекта ему приписывают (недорого, больше пропускная способность, чем у других проектов, сроки строительства минимальны), на самом деле не выдерживают критики, и совершенно не соответствуют действительности, – считает директор института Киевдормостпроект.

Отметим, Киевдормостпроект под руководством Воробьева разработал ряд проектов, которые уже реализованы в столице. В частности, речь идет о развязках на Почтовой площади и на Московской площади.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Утеплил фасад пенопластом: в Киеве испортили известный мурал
молитва за проезд
Приходи и молись: у киевлян появился “шанс” снизить стоимость проезда
Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки
На месте Жулян хотят построить микрорайон – депутат Киевсовета
В Киеве у трамвая на ходу отпало колесо
Стрельба возле Ботсада в Киеве – четверо пострадавших
В маршрутках Киева начали повышать стоимость проезда
Крещение Киевской Руси: в Киеве на три дня ограничат движение транспорта
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка