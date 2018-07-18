Сергей Рыбалка требует привлечения к ответственности тернопольских врачей

Народный депутат Украины от фракции Радикальной парии Олега Ляшко Сергей Рыбалка требует от Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения проведения расследования и привлечения к уголовной ответственности врачей Тернопольской областной больницы из-за невыполнения ими профессиональных обязанностей и неоказания медицинской помощи пятимесячному ребенку Анастасии Кардаш.

Об этом он написал в своем блоге на сайте издания Корреспондент.

Народный депутат рассказал, о борьбе за жизнь и здоровье пятимесячного ребенка из Тернопольской области, которому врачи областной больницы в течение месяца не могли установить диагноз и назначить лечение, чем нанесли здоровью малышки непоправимый вред.

– Несмотря на отказ местных врачей от внешних консультаций, мы по просьбе родителей, организовали приезд в Тернополь специалистов из Охматдета. Они определили: вместо отита, ринита и ОРВИ, который диагностировали местные врачи – настоящей болезнью оказался вирусный энцефалит, вероятно вызванный вакцинацией некачественной вакциной Гексаксим. Настю перевезли в Киев. Жизнь младенца была спасена. Однако халатность врачей нанесла ее здоровью непоправимый вред. Ведь были потеряны сверхважные часы и дни, в течение которых тернопольские врачи не проводили ни какого правильного лечения, – отметил Сергей Рыбалка.

По словам политика, руководитель Тернопольской областной больницы скрывал ситуацию о состоянии ребенка от руководителя областного управления здравоохранения, поскольку не хотел лишних проблем. В связи с этим Сергей Рыбалка обратился с депутатским запросом к Министру внутренних дел и и.о. Министра здравоохранения с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности по факту неоказания ребенку медицинской помощи. Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения не увидело особой проблемы в такой истории, ведь 90% письма посвятило описанию процедур контроля вакцин, а не сервису, который был предоставлен этой семье в областной больнице.

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– Однако в Министерстве внутренних дел сообщили, что уже открыли уголовное производство по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, неоказание помощи ребенку, служебной халатности врачей в Тернополе. Сейчас продолжается досудебное расследование, – рассказал Сергей Рыбалка.

По мнению депутата, вопрос привлечения к ответственности виновных в этой ситуации и надлежащего проведения расследований МВД и Минздрава требует особого контроля.

–Справедливая и неотвратимая ответственность всех причастных станет в том числе одной из лакмусовых бумажек подлинности или фантомности реформ, которые якобы происходят как в сфере здравоохранения, так и в правоохранительной системе, – считает Сергей Рыбалка.