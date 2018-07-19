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Демчина: Среди люстрированных сотрудников СБУ многие поехали в АТО

Многие из люстрированных сотрудников СБУ впоследствии поехали в АТО и принимали участие в боевых действиях.

Об этом в интервью Сегодня заявил первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

—Люстрация, без судебного решения или приговора, незаконна и неконституционна. Как можно лишать или ограничивать человека в правах на том основании, что он мог что-то совершить, без судебного вердикта? Это противоречит и национальному, и европейскому законодательству. Есть прямые нормы Конституции. В данном случае люстрация вступает с ними в противоречие, – отметил он.

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Демчина подчеркнул, что в Главке К СБУ далеко не все заслуживали люстрации.

— Скажу больше — среди люстрированных или подлежавших люстрации сотрудников были те, кто добровольно, по собственной воле поехал в АТО. И не просто воевал там, а погиб при исполнении, был ранен…И старшие офицеры были — полковники, подполковники. Они ехали, четко зная, что их все равно уволят. И пробыли не месяц-два — полгода, год. Они понимали — в ближайшее время закон не отменят. Возможности вернуться на должности у них не будет. Люди уходили с постов заместителей начальников облуправлений, из центрального аппарата… И все равно — писали рапорты с просьбой направить их в район АТО, – заявил он.

Павел Демчина работает в СБУ с 1994 года, с 2009 – в центральном аппарате Службы безопасности.  С 2016-го первый заместитель председателя СБУ — начальник Главка К (борьба с коррупцией и оргпреступностью).

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