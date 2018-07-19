Руслан Марчук избран директором Киевского управления Госбюро расследований

Директором территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве на открытом конкурсе избран Руслан Марчук, в данный момент занимающий пост заместителя начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Об этом встало известно в среду, 18 июля, по итогам заседания конкурсной комиссии, передает УНИАН.

Тесты для отбора разработал Совет Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствующие на конкурсе.

5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе.

– С 2003 года я работаю на практических должностях в органах внутренних дел. Видя несовершенство процессов и зная, что сейчас создаются новые правоохранительные структуры для более эффективного противодействия преступности, я принял решение попробовать свои силы в Госбюро расследований. Думаю, это тот самый орган, который сможет эффективно и качественно бороться с современной преступностью, – заявил Марчук на собеседовании с представителями отборочной комиссии.

Отметим, что Руслан Марчук принимал непосредственное участие в раскрытии ряда резонансных преступлений. Так, в марте 2018 года в ходе спецоперации под его руководством в Одессе был задержан сотрудник Государственной миграционной службы за организацию преступных “схем” по получению гражданства Украины.

В конце того же месяца на взятке были задержаны двое должностных лиц Укрзализныци.

Помимо этого, в начале апреля 2018 года департамент Марчука при его непосредственном участии разоблачил 18 человек, подозреваемых в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Напомним, тестирование проводилось в несколько этапов: сперва соискателей проверяли на знание норм законодательства, потом они выполняли практическое задание, проходили собеседование и в самом конце – тест на полиграфе.

Окончательное решение о назначении на должности в Бюро будет принимать директор ГБР Роман Труба после проведения в отношении победителей проверки.

Справка: Руслан Николаевич Марчук родился в 1982 году в селе Княжин Житомирской области. В 2003 году окончил Луганскую академию внутренних дел по специальности правоведение. После выпуска сразу поступил на службу органы внутренних дел Житомирской области, где с 2003 года на разных должностях занимался борьбой с экономической преступностью.

В январе 2017 года был переведен в Волынскую область, где возглавил Управление защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. С ноября 2017 года – заместитель начальника Департамента – начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.