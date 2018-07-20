Алла Шлапак: Поставка жидкого хлора в Украине является серьезным вызовом для власти

Украинские власти должны принять серьезные меры для создания реальных рыночных условий для того, чтобы не допускать произвола со стороны монополистов, как это произошло с производством жидкого хлора – реагента для обеззараживания питьевой воды.

Об этом заявила лидер Социальной справедливости Алла Шлапак во время эфира на телеканале Прямой. Пока единственный в Украине производитель жидкого хлора – Днепроазот – более месяца назад остановил производство в одностороннем порядке, вызвав возникновение “хлорной кризиса”.

Политик подчеркнула, что создание рычагов противодействия монополистам заключается, прежде всего, в поддержке местных органов самоуправления во внедрении новых технологий очистки воды на водоканалах, а также в строительстве предприятий, которые будут производить альтернативные реагенты, в частности, гипохлорит натрия.

В то же время, Алла Шлапак акцентировала внимание, что власти должны системно подойти к решению вопроса существования монополий в украинской экономике вообще, чтобы не допускать в дальнейшем жестких перекосов на рынке. Системный подход, по словам политика, заключается в тщательном пересмотре ранее принятого законодательства, которое закрепляло статус-кво монополий, созданных олигархами, и активной поддержке альтернативных решений в различных сферах.

– К сожалению, на протяжении последних нескольких лет вопрос монополий в Украине стоит достаточно остро, ведь заложниками конфликтов такого порядка становятся украинцы. В частности, это касается также и ситуации в Киеве по Киевэнерго, нынешней ситуации с Днепроазотом, туристических операторов, когда заложниками стали сотни и тысячи людей. Сейчас вопрос стоит следующим образом: насколько эффективно государство в создании рыночных условий, а не в обеспечении интересов монополистов? Сегодняшние события свидетельствуют о том, что огромное количество людей стали заложниками еще одной монополии. И, что важно, – речь идет о нашем здоровье, – обратила внимание лидер Социальной справедливости.

Сейчас “хлорный кризис” обошел очень небольшое количество украинских областей, в частности, Ивано-Франковск, Луцк и Полтаву. В первых двух регионах вместо хлора используют соль, из которой делают оксидант для обеззараживания, а в Полтаве применяют гипохлорит натрия. Страдают те регионы, которые напрямую или косвенно покупали хлор в Днепроазота. По информации местных водоканалов, уже вскоре запасы хлора могут иссякнуть в Кропивницком, Днепре, Запорожье, Харькове, Виннице и Николаеве.

– Сейчас время меняется. Задачей государства, во-первых, является регулирование бездействия или откровенных злонамеренных действий монополистов и, во-вторых, создание рыночных условий. То есть, если речь идет о чистой воде, то, прежде всего, речь идет о внедрении новейших технологий, а также поддержке и финансировании органов местного самоуправления, которые готовы внедрять эти новые технологии. Вместе с тем, следует работать над изменением законодательства для внедрения реальных рыночных условиях, – сказала политик.

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Алла Шлапак напомнила, что Киевводоканал также экспериментировал с альтернативными способами очистки воды для 60 000 жителей Оболонского района, смонтировав на водопроводной насосной станции Оболонь-2 реконструированный узел для обеззараживания воды, используя гипохлорит натрия. Также, ранее киевская городская власть неоднократно заявляла о необходимости строительства заводов по производству гипохлорита натрия. В частности, в прошлом году заместитель мэра Петр Пантелеев заявил, что стоимость строительства такого предприятия составляет около 400 млн. грн., В связи с чем власти ведут переговоры с иностранными инвесторами.

– Сейчас необходимо поддержать органы местного самоуправления в их стремлении к внедрению новейших технологий, ведь они, как видим, достаточно оперативно реагируют на ситуацию и готовы к альтернативам. Они нуждаются в государственной поддержке, возможно, через систему субвенций и тому подобное. Создание же реальных европейских рыночных условий положительно повлияет и на само предприятие-монополиста. Время игры в одни ворота закончилось, о чем свидетельствует хотя бы и заключенное четыре года назад соглашение об ассоциации Украины и ЕС, – убеждена Алла Шлапак.

15 июля Днепроазот – единственный производитель жидкого хлора в Украине, прекратил свою работу, объяснив это якобы убыточностью производства хлора и потребовав повышения цен на реагент.

19 июля АМКУ заявил, что предприятие может быть оштрафовано за такие действия. А также, что цены на хлор не регулируются государством, поэтому могут быть повышены.

На время прекращения производства жидкого хлора в Украине его начали закупать в Румынии.