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Комитет защиты прав адвокатов рассмотрел обращение Анны Бабич

Во время экстренного заседания Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности было рассмотрено обращение партнера Aequo Анны Бабич.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украны.

В документе говорится о нарушении гарантий адвокатской деятельности, а именно о запрете любого вмешательства, препятствовании осуществлению профессиональной деятельности и проведении в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда.

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Также замглавы Комитета защиты прав адвокатов инициировал обращение к Директору Национального антикоррупционного бюро Украины с просьбой провести проверку и привлечь виновных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины к ответственности, установленной законом.

Напомним, по версии международного рейтинга The Best Lawyers in Ukraine 2019 партнер и руководитель практики корпоративного права/M&A Aequo Анна Бабич признана юристом года по корпоративному праву.

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