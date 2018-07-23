Павел Демчина рассказал об успехах СБУ в поимке коррупционеров: Это не только рядовые сотрудники

Благодаря слаженной и эффективной работе Службы безопасности Украины, за последние 3,5 года в Украине были приговорены к лишению свободы 892 коррупционера, работавших в органах государственной власти или правоохранительных органах.

Об этом в комментарии сообщил первый заместитель главы СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Павел Демчина.

По его словам, динамика приговоров к реальным срокам должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения, из года в год не спадает, а, напротив, растет: если в 2015 году в тюрьмы попали только 189 коррупционеров, то в 2017 году их число составило уже 283 человека. В текущем году на сегодняшний день приговорены к реальным срокам за преступления в сфере коррупции уже 127 лиц.

– Помимо этого прекращена деятельность 36 организованных преступных группировок, участники которых совершили коррупционные преступления, а также 13 организованных групп с коррупционными связями, – добавил Павел Демчина.

Но эти цифры, как говорит первый заместитель главы Службы безопасности Украины, могли бы еще больше, если бы некоторые дела не “разваливались” в судах. По его словам, за 3,5 года 2210 человек “попались” спецслужбе на коррупционных правонарушениях – только по получению неправомерной выгоды СБУ расследовала 1593 уголовных производства.

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– И это не только, как кто-то может говорить, какие-то “мелкие рыбы”, рядовые сотрудники рядовых органов. Это и заместитель министра здравоохранения Украины, который организовал коррупционную схему вымогания и еженедельного получения средств от пациентов за проведение хирургических операций, и был задержан в помещении министерства. Это и первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда, который требовал неправомерную выгоду в виде ежемесячных выплат в размере 100 тысяч гривен. Это и заместитель председателя Запорожского областного совета, и заместитель Запорожского городского головы, которые присвоили бюджетные средства в размере 130 миллионов гривен путем влияния на результаты проведения государственных закупок. Это и ряд глав районных государственных администраций, и руководители ряда государственных инспекций и государственных предприятий, – рассказал Демчина.

По его мнению, все желающие ликвидировать сегодня Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ хотят не более, чем избавить страну от этих результатов кропотливой работы по поимке и наказанию людей, которые продолжают заниматься коррупцией, разрушая таким образом страну.

К слову, в одном из интервью Павел Демчина отметил, что среди люстрованих сотрудников СБУ многие поехал в АТО.