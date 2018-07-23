Первая жертва борьбы с контрабандой: руководитель Гослесагентства ушел на больничный

Причиной могла стать как болезнь Владимира Бондаря, так и активизировавшаяся кампания по противодействию нелегальному экспорту леса-кругляка.

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь ушел на больничный. Об этом iAgro сообщил представитель экспертного сообщества, который сотрудничает с Гослесагентством по ряду программ.

–Мы выяснили это случайно, когда пытались назначить встречу, – сказал он. Он предположил, что это может быть связано не с реальным ухудшением здоровья руководителя, а является “политической реакцией” на широко развернутую правительством кампанию по борьбе с контрабандой леса, которая включает в том числе и проверку лесхозов Госаудитслужбой.

В приемной Владимира Бондаря iAgro подтвердили, что с 23 июля он находится на больничном. Как долго руководитель ведомства будет отсутствовать на рабочем месте – неизвестно.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 18 июля Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале полномасштабной кампании по борьбе с контрабандой из Украины леса-кругляка. В частности, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Госгеокадастру и Госаудитслужбе было поручено проверить все государственные лесхозы.

– Нужно провести тщательные проверки всех лесхозов страны, найти конкретные данные по накладным: кто их подписывал, кто отгружал лес, какой таможенник какой таможни оформлял, через какие пункты пропуска проходила эта контрабанда, – сказал премьер.

Несколько ранее опрошенные iAgro эксперты акцентировали внимание на непрозрачности отечественного законодательства, регламентирующего лесозаготовку и продажу древесины. Так, юрист Андрей Заблоцкий подчеркнул, что в Украине есть разные толкования понятия “древесина”, и эти разные толкования содержатся в разных нормативных актах государственных органов. Например, топливная древесина регламентируется как кругляк до 2 м длиной, и это уже не считается деловой древесиной.

А экономист Алексей Кущ добавил, что до введения моратория на экспорт леса-кругляка из Украины разница в статистике по его экспорту от Украины и Евросоюза значительно отличалась – по данным Украины экспорт мог составлять 800 тыс. тонн, а по данным Евросоюза – 1,2 млн тонн.

– А в прошлом году, когда у нас уже действовал мораторий, согласно данным европейской статистики, из Украины было ввезено 500 тыс. тонн леса-кругляка. Потому что на выходе из Украины древесина оформляется как топливная, а на входе в ЕС – как промышленная, – уточнил эксперт.

Справка

Мораторий на экспорт леса-кругляка заработал по всем породам древесины с 1 января 2017 года. При этом всего за месяц – с 1 по 30 июня – за пределы Украины было отправлено почти 1 тыс. вагонов с лесом.

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2018 года возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн. За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых почти 660 тыс. тонн – в страны ЕС. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства. По итогам минувшего года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.