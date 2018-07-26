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Ирпенский мэр уходит с должности вместе с заместителем под давлением общества

26 июля 2018 года в Ирпене, что в пригороде столицы, прошел митинг против коррумпированности мэра и его команды.

Об этом сообщают Украинские новости. Здесь собрались местные активисты и представители инициативных групп проблемных микрорайонов Ирпеня, чтобы требовать решения наиболее вопиющих проблем города.

Напомним, 23 июля Ирпенский мэр В. Карплюк сообщил на своей странице в Фейсбук о том, что уходит с поста. Решение мэра связывают с продолжающимся в течение нескольких последних недель в Ирпене Антикоррупционным марафоном, который набрал обороты и усилил общественный резонанс.

Через два дня заместитель председателя Д. Христюк также объявил об отставке и всей команды. Напомним, в Карплюка и его команду открыты десятки уголовных производств, а у мэра есть еще и подозрение.

Общественных активистов – участников сегодняшнего митинга в Ирпене не пустили в помещение мэрии, где утром проходила сессия, на которой городским головой были вынесены вопросы по застройке последних свободных участков в Ирпене и одновременно сняты с повестки дня острые существующие проблемы инфраструктуры, которые неоднократно поднимали горожане на общественных слушаниях.

Таким образом ирпенцы вынуждены были озвучивать проблемы прямо на площади возле мэрии. Неравнодушные жители выступили с осуждением противозаконных действий местных чиновников.

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СМИ отмечают, что Карплюк, подозреваемый в двух уголовных процессах, будет пытаться баллотироваться в Верховную Раду по 95-му округу, поскольку только мандат гарантирует ему неприкосновенность от уголовного преследования.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Карплюк готовит плацдарм для отступления, заигрывая с различными политическими силами.

Сейчас мэр оставляет Ирпень с рядом нерешенных обещанных им вопросов, в частности строительство новой школы, детских садов, детской больницы, роддома, инфраструктурных объектов, сетей водо- и теплоснабжения.

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