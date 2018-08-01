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Степанов просит Гройсмана остановить коррупцию в портах

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.

– Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, по своему усмотрению инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержки судов на длительное время, что означает уплату средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой, – говорится в письме.

Также в обращении к председателю правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

– Экоинспекция отчитывается о 300 000 долларов, заработанных в бюджет с начала года. Против миллионов долларов, которые теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное украинское предостережение (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить в дисбурсментский счет от 3 до 5000 долларов, – отметил председатель Одесской ОГА Степанов.

Накануне бизнесмены и портовики сообщили главе региона, что экоинспектора неправомерно останавливают суда и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды при сбросе балластной воды.

Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.
В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна BLUE LAKE STAR (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госэкоинспектора отказались проставлять отметку на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, из-за простоя судовладелец потерял около$ 100 тыс.

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А в морском порту Южный (с 26.01.2018 по 18.02.2018) были задержаны восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического / радиологического контроля груза за нарушения, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.

При этом, претензии к грузу или судну ни были объявлены. Однако, груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджу 8 судов составила около $540 тыс.

Аналогичная ситуация произошла с судном KINGFISHER (груз – глина) – под нагрузкой находилось с 03.05.2018р по 12.05.2018р. После того экоинспекция поставила штамп ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕНО. Простой до 13.05.2018. Демередж – $15 тыс.

Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

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